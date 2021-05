Publiziert 20/05/2021 Am 15:39 GMT | Update 20/05/2021 Am 16:06 GMT

In einer konzertierten Aktion mit Teamkollege Giulio Ciccone setzte sich Nibali von den anderen Favoriten ab, absolvierte die abschließende Abfahrt mit hohem Risiko und brachte einen Vorsprung von sieben Sekunden auf die Verfolger ins Ziel. Ein Lebenszeichen des bisher seiner Form nach einem Sturz im Training noch hinterherrennenden Fan-Lieblings, der in der Gesamtwertung nun 13. (+4:04) ist.

Den Etappensieg holte sich der Italiener Andrea Vendrame im Duell gegen Chris Hamilton (Australien), sie hatten sich von den anderen Ausreißern aus der 16 Fahrer starken Fluchtgruppe des Tages erfolgreich lösen können. Über zehn Minuten Vorsprung auf die Stars brachten die Ausreißer ins Ziel.

Buchmann belegte am Tag nach seinem starken Auftritt in der Toskana den 25. Platz in der 35 Fahrer starken ersten großen Gruppe.

Überschattet wurde die Etappe durch den schweren Sturz von Alessandro De Marchi in der ersten Rennstunde: Der Italiener, vor wenigen Tagen noch stolzer Träger des Rosa Trikots, brach sich dabei das Schlüsselbein, sechs Rippen und zwei Brustwirbel.

Zu den weiteren prominenten Ausfällen des Tages gehörten der Schweizer Etappensieger Gino Mäder, sowie Marc Soler (Spanien), der Brite Alex Dowsett und Fausto Masnada aus Italien.

Am Freitag bietet sich auf der 13. Etappe nach Verona einen neue Chance für die Sprinter um Peter Sagan.

Schwerer Sturz wirft De Marchi aus dem Rennen

