Radsport

Giro d'Italia: Remco Evenepoel kracht bei Massensturz in der Favoritengruppe in der Leitplanke

Auf der 17. Giro-Etappe kommt es in der Abfahrt vom Passo di San Valentino in der Favoritengruppe zu einem Sturz, bei dem mehrere Fahrer zu Boden gehen. Remco Evenepoel will dem Massensturz ausweichen, kracht dabei aber in die Leitplanke. Die Szene im Video.

00:02:29, vor 2 Stunden