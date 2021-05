Publiziert 12/05/2021 Am 16:25 GMT | Update 12/05/2021 Am 16:47 GMT

Dombrowski stürzte auf die Straße und Landa konnte ihm nicht mehr ausweichen, so dass auch er zu Fall kam.

"Mikel hatte Schmerzen, wir sind uns nicht sicher, ob er sich das Schlüsselbein oder das Handgelenk gebrochen hat", erklärte Bahrains Sport Direktor Franco Pellizotti in einer ersten Stellungnahme.

"Er war hier unser Kapitän und er war hier, um den Giro zu gewinnen. Wir fahren weiter, denn wir haben immer noch Pello Bilbao und Damiano Caruso", versucht der Ex-Profi nach dem schweren Schlag positiv in die Zukunft zu schauen.

"Wir wussten, dass etwas in der Mitte sein würde. Das hat man uns gesagt. Das ist wichtig, zu wissen. Aber in der Hektik vergisst man das manchmal", sagte Landas Teamkollege Thomas De Gent nach dem Zieleinlauf am Eurosport-Mikrofon.

Während Sivakov und Dombrowski nach ihren Stürzen mit schmerzverzerrtem Gesicht und Minutenrückstand aber noch ins Ziel rollten, war das Rennen für Landa an jener Verkehrsinsel vorbei. Der spanische Mitfavorit auf den Giro-Gesamtsieg blieb lange auf der Straße liegen, schien große Schmerzen zu haben, war aber bei Bewusstsein.

Wenig später wurde Landa mit einem Rettungswagen abtransportiert.

