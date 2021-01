Majestätisch ist der Anstieg zum Mont Ventoux. Hier werden Radsport-Legenden gemacht, sicher auch bei der Tour de France 2021, wenn der kahle Riese der Provence auf der elften Etappe gleich zwei Mal bezwungen werden muss. Emanuel Buchmann wird an jenem Tag keinen Heldenstatus erringen. Das Spektakel verfolgt er höchstens vor dem TV.

"Es ist schon schade. Ursprünglich hatte ich fest geplant, wieder die Tour anzupeilen", sagte Buchmann. Doch nun ist es so: Nicht die Tour, nicht der Kampf um einen Podestplatz in Paris stehen für den derzeit besten deutschen Rundfahrer in diesem Jahr auf dem Programm. Rosa statt Gelb heiß es für Buchmann, wenn er im Mai seine Premiere beim Giro d'Italia feiern wird.