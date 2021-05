Publiziert 17/05/2021 Am 15:13 GMT | Update 17/05/2021 Am 15:46 GMT

Als bester Deutscher kam Nikias Arndt vom Team DSM auf Rang elf. Für Sagan war es der zweite Tagessieg seiner Karriere beim Giro - im Vorjahr hatte er ebenfalls die zehnte Etappe gewonnen. Mit dem Erfolg in Foligno übernahm der dreifache Weltmeister nun auch die Führung in der Punktewertung.

"Es war ein richtig guter Tag für uns. Ich muss an alle in meinem Team ein großes Dankeschön sagen", sagte Tagessieger Sagan nach dem Rennen.

Zu den Opfern des Bora-Tempodiktats gehörten u.a. die Sprinter Tim Merlier, Dylan Groenewegen und Europameister Giacomo Nizzolo, die weit vor dem Ziel den Anschluss verloren.

In der Gesamtwertung verteidigte Egan Bernal sein am Vortag bei der Bergankunft erobertes Rosa Trikot, Verfolger Remco Evenepoel kam ihm um eine Sekunde näher, als die beiden Rivalen am zweiten Zwischensprint um die Bonifikationen sprinteten. Emanuel Buchmann bleibt als 15. in Tuchfühlung zu den Top Ten.

Nach dem ersten Ruhetag am Dienstag geht es auf der 11. Etappe am Mittwoch über die Hügel und Schotterstraßen der Toskana von von Perugia nach Montalcino.

