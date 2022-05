Kämna verlor die Führung in der Bergwertung an Bouwman, der nun 25 Punkte Vorsprung in diesem Klasement hat.

Mehr in Kürze!

Ad

Giro d'Italia Dreierpack an sticky bottles für Spitzenreiter Lopez im Anstieg VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht

Giro-Strecke - Kurs & Profil der 8. Etappe: Hartes Kriterium in Neapel

Giro d'Italia Schreckmoment für Kämna: Kletterer kämpft mit Kette VOR 2 STUNDEN