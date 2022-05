Emanuel Buchmann wurde am Ende der 147 Kilometer Neunter mit 1:10 Minute Rückstand auf den Tagessieger.

Team Bora-hansgrohe ging schon 85 Kilometer vor dem Ziel in die Offensive und erhöhte mit voller Teamstärke im Feld so massiv das Tempo, dass Fahrer um Fahrer den Anschluss verlor und früh nur noch zwölf Favoriten die Spitze des Rennens bildeten, darunter das Bora-Trio Emanuel Buchmann, Jai Hindley und Wilco Kelderman.

Ad

Als der Niederländer nach langer Tempoarbeit am vorletzten Anstieg ausscherte, begannen die Attacken - erst wagten es jeweils Hindley und Buchmann, später setzte sich Carapaz zeitweilig als Solist ab. Dabei fiel Juan Pedro Lopez im Rosa Trikot endgültig zurück.

Giro d'Italia Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht 11/11/2021 AM 13:33

Auf dem Weg zur letzten der fünf Bergwertungen waren dann Richard Carapaz, Simon Yates, Jai Hindley und Vincenzo Nibali zusammen an der Spitze, kurz vor dem Gipfel setzte der Brite dann die entscheidende Attacke.

Aufgeben musste das Rennen am Samstag Ex-Sieger Tom Dumoulin, der Niederländer vom Team Jmbo-Visma verließ den Giro angeschlagen auf dieser 14. Etappe. Nicht an den Start gingen in Santena Alexander Krieger (Alpecin), Cees Bol (DSM) und Giacomo Nizzolo (Israel).

Am Sonntag geht es beim Giro d'Italia auf der 15. Etappe zur nächsten Bergankunft in Cogne, ein Teilstück mit drei schweren, langen Bergen. Danach bietet am Montag der dritte Ruhetag der Italien-Rundfahrt Gelegenheit zur Erholung.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren:Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht

Giro-Strecke: Profil und Kurs der 15. Etappe - endlose Bergankunft

Giro d'Italia Bora-Dreierspitze: Voigt erwartet Aufopferungsbereitschaft VOR 21 STUNDEN