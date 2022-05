Auch Emanuel Buchmann zeigte am Schlussanstieg eine starke Leistung und belegte Rang sieben mit 16 Sekunden Rückstand.

Buchmann ist in der Gesamtwertung nun bereits Neunter mit 1:09 Minute Rückstand auf Lopez, während Lennard Kämna als 19. der Etappe von Rang zwei des Klassements deutlich auf Position 15 abrutschte (+3:26).

Hinter Lopez verbesserten sich Joao Almeida (+0:12), Bardet (+0:14) und Carapaz (+0:15) auf die nächsten Plätze, Hindely ist nun Fünfter mit 20 Sekunden Rückstand zu maglia rosa

Obwohl die 13,6 Kilometer bei 8,4% Steigung zum Abschluss der 191 Kilometer mit fünf Bergwertungen ein absoluter Härtetest waren, kamen zehn Fahrer innerhalb einer Minute im Ziel auf 1665 Metern Höhe an.

Team Ineos dominierte das harte Finale der Etappe bis knapp fünf Kilometer vor dem Ziel. Als dann der letzte Helfer von Carapaz ausscherte, attackierte der Olympiasieger und allein Bardet sowie Mikel Landa konnten folgen. Doch das Trio konnte sich nicht entscheidend lösen, Hindley kam mit weiteren Fahrern wieder heran und setzte sich im Sprint um den Tagessieg durch.

Alle Chancen auf den Gesamtsieg büßte derweil Simon Yates ein: Der Brite verlor früh den Anschluss und kam mit 11:15 Minuten Rückstand ins Ziel - als Sieger des Zeitfahrens in Ungarn hatte er vor einer Woche am ersten Giro-Sonntag noch geglänzt.

Bora-hansgrohe eroberte mit der starken Teamleistung die Spitze in der Mannschaftswertung zurück.

Neuer Träger des Bergtrikots ist der Italiener Diego Rosa, der als Ausreißer an den ersten Bergwertungen des Tages so viele Punkte sammelte, dass er an Koen Bouwman und Kämna vorbeizog.

Nach dem zweiten Ruhetag geht der Giro d'Italia 2022 am Dienstag mit einer flacheren Etappe von Pescara nach Jesi weiter.

Mehr in Kürze!

