Die 11. Etappe beim Giro d'Italia 2022 ist maßgeschneidert für die Sprinter: Auf 203 flachen Kilometern von Santarcangelo di Romagna zum Ziel in Reggio Emilia haben Ausreißer nur geringe Chancen.

Das Teilstück steht ganz im Zeichen des Parmigiano Reggiano, dem die Veranstalter diesen Tag gewidmet haben.

Die Strecke führt von Ost nach West von der Küste parallel zur Autobahn A 14 Richtung Bologna und dann in einem Bogen um Modena ins Ziel.

Im Finale sind drei Kurven auf den letzten zwei Kilometern die letzten Schwierigkeiten.

Die 11. Etappe des Giro d'Italia 2022 im Liveticker:

14:30 Uhr - noch 115 Kilometer: Verpflegung steht an

Es geht durch die Verpflegungszone, mit einem Abstand von 3:37 Minuten. Die beiden Spitzenreiter Luca Rastelli (Bardiani) und Filippo Tagliani (Drone Hopper) haben schon wieder Fahrt aufgenommen, während man im Feld noch die Trikottaschen füllt. Angeführt wird das Peloton nun vom Team Lotto Soudal, dort setzt man heute auf Caleb Ewan.

11. Giro-Etappe im Ticker: Cavendish zeigt auf

Der Zwischensprint geht an Filippo Tagliani - nach kurzem Antritt rollt er vor Luca Rastelli durch. Aus dem Feld sprinten Arnaud Démare, Mark Cavendish und Giacomo Nizzolo um Platz drei - das wird ganz knapp! Der Brite gewinnt vor dem Italiener und dem Franzosen.

Liveticker Giro d'Italia: Zwischensprint naht

Es geht an Imola vorbei und passend naht langsam der erste der beiden Zwischensprints des Tages: Da können die Ausreißer sich mit Punkten und Prämien belohnen - und aus dem Feld heraus wird sicher auch gesprintet werden im Kampf um das maglia ciclamino diese Giro d'Italia.

Giro im Ticker: Kein Gefahr für Spitzenreiter

Der Giro hat nun die Hälfte seiner Kilometer absolviert - heute aber ohne viel Aufregung. Es wird der erwartet ruhige Tag.

In keiner Sonderwertung droht Gefahr - Juan Pedro Lopez kann im Rosa Trikot entspannt mitrollen, das Bergtrikot von Diego Rosa kann heute nicht wackeln und auch Arnaud Démare ist nach dem Ausstieg von Biniam Girmay ungefährdet in der Punktewertung.

Aus für Girmay beim Giro d'Italia: Triumph und Tragik

13:30 Uhr - noch 155 Kilometer: Abstand stabil

Die Differenz hat sich jetzt bei 4:30 Minuten eingepegelt, damit hat das Italo-Duo vorn kaum Aussichten auf einen Coup heute. Im Peloton sind Cofidis, Movistar und Groupama-FDJ vorne, da wird aber noch entspannt geplaudert. Keine Bergwertungen übrigens heute, sondern nur die zwei obligatorischen Zwischensprints.

Liveticker 11. Giro-Etappe: Ausreißer vorn

Die beiden Spitzenreiter Luca Rastelli (Bardiani) und Filippo Tagliani (Drone Hopper) liegen nun knapp zwei Minuten vor dem Feld. Auf sie wartet ein langer Tag...

Das Rosa Trikot kann ganz entspannt im Feld mitrollen, denn die zwei Ausreißer sind in der Gesamtwertung beide über zwei Stunden zurück.

Giro-Liveticker: Start zur 11. Etappe

Willkommen zur 11. Etappe - das Feld rollt los in Santarcangelo di Romagna. Noch geht es entspannt neutralisiert los, das Wetter ist sonnig und angenehm, beste Bedingungen bisher, noch 166 Fahrer sind im Rennen.

Der Start wurde freigegeben und sofort starten die ersten Attacken, ein Duo setzt sich ab. Das Feld lässt sie gewähren, niemand will sich auf dieser Sprintetappe unbedingt in so ein Unternehmen stürzen. Allein die italienischen Wildcard-Teams haben kaum eine andere Wahl...

Giro-Strecke: Kurs & Profil der 11. Etappe - Tag für die Sprinter

Herzlich willkommen zur 11. Giro-Etappe!

Die 203 Kilometer zwischen Santarcangelo di Romagna und Reggio Emilia sind komplett flach. Es sind insgesamt nur 480 Höhenmeter zu absolvieren. Der erste Sprint wird nach 76 Kilometern in Toscanella di Dozza ausgetragen. Die zweite Sprintwertung wartet nach 126 Kilometern in San Giovanni in Persiceto. Auf dem letzten Kilometer in Reggio Emilia knickt die Zielgeraden zweimal nach links ab. Diese Richtungsänderungen werden wohl ohne Bremse zu absolvieren sein.

Nach der hügeligen Etappe des gestrigen Tages werden dieses Mal die reinen Sprinter wieder zum Zuge kommen. Für Fahrer wir Arnaud Démare (GFC), Mark Cavendish (QST) oder Fernando Gaviria (UAD) gibt es nicht mehr so viele Gelegenheiten in dieser Rundfahrt. Deshalb steigt der Druck, noch einen Etappenerfolg verzeichnen zu können.

