Der Australier streicht das Preisgeld jedoch nicht alleine ein. Ähnlich wie die Eroberung des Rosa Trikot auf dem vorletzten Teilstück war der Gesamtsieg eine Teamleistung. Daher werden die dafür ausgeschütteten Prämien auch auf seine Mannschaftskollegen, Betreuer und Techniker je nach Vertragssituation aufgeteilt.

Den größten Teil der über 290.000 Euro macht die Endplatzierung im Klassement selbst aus. Zu den vom Weltverband vorgeschriebenen 115.668 Euro für den Gesamtsieg der dreiwöchigen Rundfahrt kommt eine Sonderprämie von 150.000 Euro durch den Veranstalter RCS Sport.

Darüber hinaus schrauben diverse Extras das Preisgeld wie folgt zusätzlich in die Höhe:

Tage im Rosa Trikot: 2 x 2.000 Euro = 4.000 Euro

Etappensiege: 1 x 11.010 Euro = 11.010 Euro

Zweite Plätze: 1 x 5.508 = 5.508 Euro

Dritte Plätze: 1 x 2.753 = 2.753 Euro

Sechste Plätze: 2 x 826 = 1.652 Euro

Neunte Plätze: 1 x 551 = 551 Euro

Top 20 : 2 x 276 = 552 Euro

Prämie für Platzierung in der Punktewertung: 1.100 Euro

Umgerechnet auf die fast 3500 Kilometer Strecke ergibt das eine "Kilometerpauschale" von rund 85 Euro.

Auch für die einzelnen Wertungen gibt es natürlich ein eigens dafür vorgesehenes Preisgeld abzuholen. So stehen Arnaud Démare (Punktewertung) 10.000 Euro plus Boni zu, Koen Bouwman (Bergwertung) freut sich über 5.000 Euro plus Boni. Juan Pedro López bekommt als Sieger der Nachwuchswertung 10.000 Euro plus Boni zugesprochen. Bahrain Victorious streicht als bestes Team des Giro d'Italia 5.000 Euro plus Boni ein.

