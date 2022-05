Juan Pedro Lopez vom Team Trek darf angesichts der extrem geringen Abstände in der Gesamtwertung nicht den Fokus verlieren, zumal es im Ziel und an den Zwischensprints ja wieder Bonussekunden zu holen gibt.

Topfavorit Richard Carapaz (Ineos) macht gestern auf diese Art schon drei Sekunden gut und schob sich auf Rang zwei im Klassement nach vorne.

Die letzte der drei Bergwertungen der 3. Kategorie kommt 30 Kilometer vor dem Ziel und ist bis zu 12% steil, also eine ideale Rampe für Attacken, bevor es winklig hinein und durch Genua geht.

Auf den letzten Kilometern geht es am Hafen entlang, bevor zwei Kilometer vor dem Ziel ins Zentrum abgebogen wird. Die letzte Kurve kommt genau einen Kilometer vor dem Ziel, die Zielgerade selbst steigt leicht an.

Giro d'Italia: 12. Etappe im Liveticker

Giro live: 13:00 Uhr - noch 155 Kilometer

Auch Mathieu van der Poel versucht es heute immer wieder, er will wie auf der Etappe um Neapel in die Spitzengruppe und seine zweite Etappe nach dem Auftakt in Ungarn holen. Aber auch der Superstar kann den Widerstand des Feldes nicht brechen bisher. Es ist ein gnadenloser Kampf um die Chance, in die Spitzengruppe zu kommen.

Liveticker 12. Giro-Etappe: Attacken in Serie

Das Rennen heute extrem schnell und sehr umkämpft - nach einer Rennstunde hat sich noch immer keine Spitzengruppe lösen können. Es wird pausenlos attackiert, doch das Feld reagiert immer. Auch Team Bora ist aktiv, aber eben auch viele andere Mannschaften wollen heute unbedingt in die Fluchtgruppe kommen. Es ist eine beinharte Tempojagd mit harten Intervallen...

Giro-Strecke: Kurs & Profil der 12. Etappe - Achterbahnfahrt nach Genua

Giro d'Italia: Die Favoriten der 12. Etappe

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass eine größere Spitzengruppe den Sieg unter sich ausmachen wird. Mathieu van der Poel (Alpecin) will versuchen, seinen zweiten Tagessieg zu erringen. Nicht zu unterschätzen sind bergfeste Sprinter wie Andrea Vendrame (ag2r). Auch Fahrer wie Bauke Mollema (Trek) oder Davide Formolo (UAE) könnten es versuchen.

Herzlich willkommen zur 12. Giro-Etappe!

Die 204 Kilometer lange Etappe startet in Parma und endet in Genua. Die erste Hälfte der Etappe verläuft leicht ansteigend aus der Po-Ebene Richtung Ligurien. Nach 56 Kilometern wird in Borgo Val di Taro der erste Sprint ausgefahren. Mit dem Passo del Bocco (3. Kategorie: 6 Kilometer, 4%) ist zur Hälfte des Rennens der höchste Punkt erreicht. Nach einer langen Abfahrt steht nach 134 Kilometern in Ferrada der zweite Sprint auf dem Programm. Es folgen die vorentscheidenden Anstiege nach La Colletta (3. Kategorie) und schließlich zum Valico di Trensasco (3. Kategorie: 4,3 Kilometer; 8%). Von dort aus sind es noch flache 31 Kilometer bis ins Ziel.

Abseits des Sports erinnert der Giro heute an zwei schreckliche Tragödien: Die Strecke passiert mit dem Passo del Bocco die Unglücksstelle, an der Wouter Weylandt 2011 tödlich stürzte, und in Genua führt der Kurs über die neue Brücke, die am Ort der 2018 eingestürzten Ponte Morandi über das Val Polcevera führt.

