Am Gardasee startet die 16. Giro-Etappe: Vom Start in Salo macht sich das Feld auf den Weg nach Norden über 202 Kilometer zum Ziel nach Aprica.

Nach 30 Kilometern eher flacher Fahrt steigt das Terrain an, die erste Bergwertung steht dann nach 60 Kilometern an. der gefürchtete Anstieg zum Mortirolo startet dann zur Mitte der Etappe, die Passhöhe ist nach 129 Kilometern erreicht.

Vor dem Schlussanstieg ist heute noch eine zusätzliche Rampe hinauf zum zweiten Zwischensprint zu absolvieren - das wäre in anderen Rennen fast schon eine Bergwertung der 2. Kategorie.

Im Etappenfinale geht es nach der dritten schweren Bergwertung noch knapp fünf Kilometer bergab, bevor der letzte Kilometer nochmals leicht ansteigt.

Giro live: Die 16. Etappe im Ticker

Giro im Liveticker: Erster Anstieg beginnt

Die Eckdaten zur anstehenden Bergwertung Goletto di Cadino auf 1938 Metern Höhe: Es geht 19,9 Kilometer hinauf bei im Schnitt 6,2%. Es gibt aber in dem sehr unrhythmischen Anstieg immer wieder auch Flachstücke, aber auch Passagen von 12%. Das Feld kommt den sechs Ausreißern näher und neue Fahrer machen sich auf die Verfolgung der Spitzengruppe.

16. Giro-Etappe im Ticker: Tempohatz geht weiter

Die Rennsituation hat sich weiter nicht beruhigt, es starten immer wieder Angriffe aus dem Feld - die aber nicht erfolgreich sind. Der Vorsprung der Spitzengruppe ist auf über eine Minute angewachsen. Vielleicht sind die Chancen am ersten Anstieg beser, den Sprung nach vorne zu schaffen, als hier auf dem noch flachen Terrain.

Giro-Liveticker: Stars in der Attacke

Das langgezogene Feld jagt eine Gruppe mit sechs Fahrern, die 40 Sekunden Vorsprung haben: Mit dabei sind große Namen - Mark Cavendish (GBR/Quick-Step), Mathieu van der Poel (NED/Alpecin), Nans Peters (FRA/ag2r), Christopher Juul-Jensen (DEN/BikeExchange), Thomas De Gendt (BEL/Lotto) und Pascal Eenkhoorn (NED/Jumbo). Aber im Peloton lässt man noch nicht locker und setzt weiter nach...

11:25 Uhr - Start zur 16. Giro-Etappe

Mit etwas Verspätung startet das Feld auf die Etappe, sofort starten die Attacken - aber noch ohne Erfolg. Nicht am Start ist heute Jonathan Caicedo vom EF-Team: Er ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der RRest der Mannschaft ist aber negativ und im Rennen.

Für alle Fahrer in de Spitzenreitertrikots der verschiedenen Wertungen wird es heute ernst: Richard Carapaz liegt im Rosa Trikot nur wenige Sekunden vor Jai Hindley, im Bergtrikot muss Koen Bouwman punkten und im maglia ciclamino geht es für Arnaud Démare gegen die Karenzzeit...

Giro-Strecke: Profil und Kurs der 16. Etappe - der Mortirolo wartet

16. Giro-Etappe: Die Favoriten

Die ersten fünf Fahrer im Gesamtklassement sind nur durch eine Minute getrennt. Aber die heutige Etappe ist so schwer, dass sich die Abstände um Minuten erhöhen können. Es kommt erschwerend hinzu, dass die Königsetappe direkt nach einem Ruhetag ausgetragen wird und es im Verlaufe des Tages zu Regenschauern kommen kann. Der Gesamtführende Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) geht als großer Favorit ins Rennen. Aber Jai Hindley (Bora) machte bislang eine gute Figur. Es bleibt abzuwarten, wie gut Mikel Landa (Bahrain) in der dritten Woche in Kletterform kommt.

Herzlich willkommen zum Liveticker der 16. Giro-Etappe!

Mit 5250 Höhenmetern über 202 Kilometern handelt es sich um die Königsetappe dieses Giros. Nach dem Start in Aprica gibt es knapp 30 flache Kilometer, bevor der Goletto di Cadino (1. Kategorie: 19,9 Kilometer; 6,2%) die Kletterei eröffnet. Nach einer kurzen Talpassage wird in Edolo nach 112 Kilometern der erste Sprint ausgefahren.

Dies ist der Startpunkt für den gefürchteten Passo di Mortirolo, welcher dieses Mal von der etwas einfacheren Ostseite befahren wird (1. Kategorie: 12,6 Kilometer; 7,6%). Nach einer weiteren Talpassage steht der kurze Anstieg zum zweiten Zwischensprint in Teglio an (5,6 Kilometer; 8,2%). Nach einer kurzen Zwischenabfahrt geht es in die entscheidende Steigung nach Valico di Santa Cristina (1. Kategorie: 13,5 Kilometer; 8%). Vom Gipfel sind es nur sechs Kilometer bis ins Ziel in Aprica.

