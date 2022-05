Die 20. Etappe des Giro d'Italia 2022 ist vor dem abschließenden Zeitfahren die letzte Chance, auf den 168 Kilometern am Berg noch Abstände herauszufahren.

Von Belluno geht es zum Passo di Fedaia auf 257 Metern Höhe, mit Passagen am Passo San Pellegrino (1918 Metern) und Passo Pordoi (2239m Höhe) - der Cima Coppi (höchster Punkt der Strcke) dieser Italien-Rundfahrt.

Ad

Im Ziel wie bei zwei Zwischensprints gibt es Bonussekunden zu gewinnen, was bei der knappen Gesamtwertung auch heute wieder eine wichtige Rolle spielen könnte.

Giro d'Italia Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht 11/11/2021 AM 13:33

De Schlussanstieg ist auf den letzten drei Kilometern richtig steil, mit mehreren Rampen von über 15% - ideal für entscheidende Attacken.

Giro im Ticker: 20. Etappe live

20. Giro-Etappe im Ticker: Anstieg beginnt

Der Anstieg zum Passo San Pellegrino (1. Kategorie) beginnt, der erste der drei schweren Anstiege heute. Es geht über 8,5 Kilometer und 1145 Höhenmeter hoch auf 1918 Meter Höhe. Der schnitt im Anstieg bei 6,2%, doch nach flachem Beginn wird es auf den letzten sechs Kilometer richtig schwer, teilweise mit bis zu 15% Steigung.

Giro im Liveticker: Kämna an der Spitze

Eine Spitzengruppe mit Lennard Kämna bestimmt das Rennen bisher, das Feld rund sechs Minuten dahinter. Nach umkämpfter Startphase konnte sich diese Gruppe absetzen - in der Gesamtwertung keiner der Fahrer dort eine Gefahr für die Spitzenreiter in der Gesamtwertung.

Lennard Kämna (GER/Bora-hansgrohe), Andrea Vendrame (ITA/ag2r), Mathieu van der Poel (NED/Alpecin), Sam Oomen und Gijs Leemreize (NED/Jumbo), Davide Formolo und Alessandro Covi (ITA/UAE), Giulio Ciccone (ITA/Trek), Davide Ballerini (ITA) und Mauri Vansevenant (BEL/Quick-Step), Edoardo Zardini (ITA/Drone Hopper), Domen Novak (SLO/Bahrain), Sylvain Moniquet (BEL/Lotto Soudal), Antonio Pedrero (ESP/Movistar), Thymen Aensman (NED/DSM).

Djokovic verrät: Darum schaue ich den Giro d'Italia bei Eurosport

Giro live - Start 12:25 Uhr - noch 168 Kilometer

Pünktlich um 12:25 Uhr startet jetzt die Etappe - wir sind von Start bis Ziel hier im Ticker für Euch auf der 20. Etappe dabei!

Die Bedingungen heute gut, es ist heiter bis wolkig bei 23 Grad am Start und 11 Grad am Passo Pordoi, dem höchsten Punkt der Etappe auf über 2200 Metern Höhe. Es sollte trocken bleiben, aber das ist nicht zu 100% sicher, einzelne Schauer am Nachmittag sind nicht auszuschließen.

Favoriten der 20. Giro-Etappe

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) und Jai Hindley (Bora - hansgrohe) liegen nur drei Sekunden auseinander. Der Mann in Rosa gilt als der bessere Zeitfahrer, vom Australier wird darum ein Angriff erwartet. Auch der Drittplatzierte Mikel Landa (Bahrain Victorious) liegt nur 1:05 Minuten zurück und will noch ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden. Dazu sind die Fahrer vom Team UAE wie Davide Formolo hoch gehandelt - und Vincenzo Nibali bei seiner letzten Giro-Bergetappe.

20. Giro-Etappe: Die Strecke zur Bergankunft

Heute ist die letzte Chance, um vor dem abschließenden Zeitfahren Boden gutzumachen. Der Schlussanstieg am Passo Fedaia/Marmolada ist mit 12,9 Kilometer Länge und 7,8% im Schnitt wie gemalt dafür. Vor allem die letzten 5,7 Kilometer, auf denen es im Schnitt mit über 10% bergauf geht, sind enorm schwer. Zuvor sind schon der Passo San Pellegrino und der Passo Pordoi zu erklimmen.

Das könnte Dich auch interessieren:Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht

Giro-Strecke: Profil der 20. Etappe - Königsetappe zur Marmolada

Giro d'Italia Deutsche Erfolge beim Giro: Alle Etappensieger und Rosa Trikots 05/05/2017 AM 13:02