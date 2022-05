Die 21. und letzte Etappe des Giro d'Italia ist ein Zeitfahren über 17,4 Kilometer in Verona.

Rad-Fans werden den Kurs vom Finale des Giro 2019 und den Weltmeisterschaften 1999 und 2004 an selber Stelle kennen.

Eine letzte Bergwertung steht auf dem Programm, es geht hinauf nach Toricella Massimilian (301 Meter Höhe): Ein Anstieg über 4,6Km bei 5,1%, eingestuft als 4. Kategorie.

Jai Hindely geht wie 2020 im Rosa Trikot ins abschließende Zeitfahren, diesmal dürfte der Australier das maglia rosa aber verteidigen und Team Bora-hansgrohe den ersten Gesamtsieg bei einer dreiwöchigen Rundfahrt bescheren.

Giro live: 21 Etappe im Liveticker:

Giro-Liveticker: Erste Zeiten im Ziel

Jetzt kommt der erste Fahrer zum Ziel, es ist nicht Roger Kluge, der unterwegs vom Belgier Pieter Serry überholt wurde. Die Uhr bliebt stehen bei 24:56 Minuten am Ende der letzten Meter über Kopfsteinpflaster. Der Schnitt bei knapp 42 km/h.

Jeder Fahrer, der sich derzeit auf der Strecke befindet, ist eigentlich chancenlos, wenn das Wetter tatsächlich besser werden sollte. Brändle und Dowsett, beide gute Zeitfahrer, haben nicht mal versucht, eine gute Zeit zu realisieren.

Startliste zum Giro-Zeitfahren

Als erster Starter geht mit Roger Kluge um 14:00 Uhr ein Deutscher von der Rampe in Verona, dann folgen im Minutentakt die weiteren Fahrer bis zu den Top Ten. Für diese wird der Startintervall dann auf drei Minuten erhöht.

Emanuel Buchmann als Gesamt-Siebter geht um 16:30 Uhr auf den Kurs, sein Teamkollege Jai Hindley macht im Rosa Trikot ab 16:48 Uhr den Abschluss.

Giro-Zeitfahren: Das große Finale in Verona

In der Mitte des17,4 Kilometer langen Kurses in Verona befindet sich die letzte Bergwertung dieses Giro. Sie wird aber kaum über Sieg und Niederlage im Zeitfahren und in der Gesamtwertung entscheiden.

Favorit auf den Tagessieg ist Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix), der beim Zeitfahren in Budapest Zweiter wurde. Der Gesamtsieg sollte Jai Hindley (Bora - hansgrohe) kaum noch zu nehmen sein. In den Top 10 gibt es allerdings noch einige interessante Positionskämpfe.

Der Kurs ist fast komplett identisch mit der Strecke des Giro-Finals 2019, als Richard Carapaz im Rosa Trikot als Gesamtsieger in die berühmte Arena in Verona einfuhr.

Damals benötigte der Sieger 22:08 Minuten - wir sollten heute also um 17:11 Uhr wissen, wie das Endklassement dieses Giro aussieht.

Giro-Strecke, 21. Etappe: Finaler Showdown um Rosa in Verona

