Die Tatsache, dass Cavendish in diesem Jahr erstmals seit 2013 wieder beim Giro d'Italia (6. bis 29. Mai live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) starten wird, deutet darauf hin, dass Teamkollege Jakobsen im Gegenzug bei der diesjährigen Tour de France (1. Juli bis 24. Juli live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) starten darf.

Auf jene Gedankenspiele angesprochen, entgegnete der Brite kurz und knapp: "Es ist eine einfache Geschichte: 'Gehe ich oder gehe ich nicht?' Es ist in meinen Augen ziemlich leicht." Bislang hat Quick-Step-Alpha Vinyl, der Rennstall der beiden Sprint-Asse, noch nicht bekannt gegeben, wer letztendlich bei der Frankreich-Rundfahrt an den Start gehen wird.

Obwohl Cavendish und Jakobsen in einem regelrechten Zweikampf um die Teilnahme an den größten Radsport-Events des Jahres stehen, will der Brite von einer Rivalität nichts wissen, wie er im Eurosport-Podcast "The Breakdown" betonte.

Giro d'Italia Erstmals seit neun Jahren: Cavendish startet beim Giro 28/04/2022 AM 19:06

"Fabio und ich haben uns in den vergangenen Jahren gegenseitig sehr unterstützt. Das (Eine Rivalität; Anm. d. Red.) ist das Letzte, was er oder ich will", stellte er klar und betonte: "Das Einzige, was mir bei all dem Angst macht, ist, dass zwischen uns irgendeine Art von Rivalität entsteht, weil wir füreinander da waren. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und weiß, was passiert, wenn die Presse eine Rivalität schaffen will. Leider verursacht das oftmals Reibung. Das ist nicht schön und so möchten wir auch nicht zueinander sein."

Cavendish kämpferisch: "Will 50 weitere Tour-Etappen gewinnen"

Der 36-Jährige versuche daher mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln etwaigen Spekulationen aus dem Weg zu räumen.

"Ich spreche darüber nur ungern, weil ich mich nicht wegen etwas, das sich meiner Kontrolle entzieht, mit meinem Teamkollegen zerstreiten möchte. Ich werde deshalb einfach nicht darüber sprechen, das habe ich unter Kontrolle - im Gegensatz zu allen anderen äußeren Faktoren", so Cavendish weiter.

Der Straßenweltmeister von 2011 liegt mit 34 Tour-Etappenerfolgen gemeinsam mit dem legendären Eddy Merckx auf Platz eins in der ewigen Siegerliste. Mit einem weiteren Triumph könnte sich Cavendish somit zum alleinigen Rekordhalter krönen.

Als Belastung sieht der Routinier jene historische Chance jedoch nicht - im Gegenteil. "Ich fühle es, ich fühle es wirklich. Ich will 50 weitere Tour-Etappen gewinnen", zeigte sich Cavendish ehrgeizig wie eh und je.

Die Comeback-Könige: Cavendish und Jakobsen melden sich zurück

Cavendish: "Gibt Leute, die wollen, dass ich nicht bei der Tour starte"

Laut Cavendish würde sich jedoch bei Weitem nicht jeder im Radsport-Zirkus über eine Teilnahme des Briten bei der Tour freuen. "Es gibt einige Leute, die wollen, dass Fabio das Ticket für die Tour bekommt, damit ich leer ausgehe", klagte er und führte weiter aus: "Versteh mich nicht falsch, wir haben schon einmal darüber gesprochen. Es ist eine sehr kleine Gruppe, die allerdings Großes bewirken kann."

Abschließend bekräftigte der Sprint-Star noch einmal, dass das Teamgefüge bei Quick-Step-Alpha Vinyl absolut intakt ist, egal, wer letztendlich einen der begehrten Tour-Startplätze erhalten wird.

"Wer auch immer die acht Jungs sind, die zur Tour fahren - jeder der 22 anderen Fahrer in unserem Team wird vor dem Fernseher kleben und schreien. Das kann ich garantieren und jeder, der etwas anderes behauptet, hat unrecht. Es ärgert mich, dass so etwas erzählt wird", konstatierte Cavendish.

