Eine große Spitzengruppe aus 25 Fahrern, darunter der Österreicher Felix Gall, Superstar Mathieu van der Poel und Koen Bouwman im Bergtrikot bestimmte die anfangs regnerische Etappe, bevor im Finale alles auseinanderfiel und Tagessieger Buitrago sich erfolgreich absetzen konnte.

"Ich bin extrem glücklich", sagte der Sieger, "ich habe den Giro als Kind verfolgt und hier jetzt eine Etappe zu gewinnen ist ein Traum."

Am letzten schweren Anstieg des Tages verschärfte Team Ineos für Carapaz das Tempo so massiv, dass nur noch Hindley und Mikel Landa folgen konnten, der Dritte der Gesamtwertung aber fehlte: Joao Almeida verlor wichtige Zeit und am Ende seinen Platz im Gesamtklassement. Dort ist der Portugiese jetzt nur noch Vierter (+1:54 Minuten)

Landa wiederum attackierte auf dem Weg zur Bergwertung seine beide Rivalen, konnte diese aber nicht abschütteln und so kamen die drei stärksten Kletterer dieses Giro zeitgleich auf die Zielgerade zum Sprint um den fünften Platz. Dabei griff Carapaz nochmals an und nur Hindley konnte folgen - Landa aber verlor auf den letzten Metern noch sechs Sekunden und rangiert jetzt 1:05 Minute hinter Carapaz. Zwischen Hindley und Carapaz liegen vier Tage vor Schluss weiter nur drei Sekunden.

"Wenn es keine Bergankunft gibt, ist es schwer Abstände herauszufahren. Heute war sicherlich nicht die entscheidendste Etappe, aber ich bin natürlich froh einigen anderen Jungs Zeit abgenommen zu haben", bilanzierte der Australier. Almeida wiederum gab sich trotz des Rückschlags kämpferisch: "Ich werde nicht aufgeben, ich kämpfe immer weiter und der Giro ist noch nicht vorbei. Das Podium ist noch möglich, aber einfach wird es nicht."

Emanuel Buchmann kam als 19. der Etappe ins Ziel (+5:21) und bleibt Achter im Gesamtklassement (+7:13).

Giro-Aus für Simon Yates

Aufgeben musste den Giro der zweifache Etappensieger Simon Yates, der Brite hatte sich zuvor schon von allen Ambitionen in der Gesamtwertung verabschieden müssen und nun auch von der Italien-Rundfahrt.

In der Bergwertung baute Bouwman seine Führung wieder massiv aus, er hat nun über doppelt so viele Punkte auf seinem Konto als ein erster Verfolger. In der Punktewertung bleibt ungefährdert Arnadu Démare vorn, ebenso wie Almeida in der Nachwuchswertung.

Am Donnerstag geht es beim Giro mit einem flacheren Teilstück weiter, die 18. Etappe führt nach Treviso und bietet den letzten Sprintern nochmals eine Chance vor den folgenden beiden Bergankünften und dem abschließenden Zeitfahren in Verona.

