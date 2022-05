Eurosport überträgt alle 21 Etappen des Giro d'Italia 2022 live. Dabei sind die Etappen eins bis 14 bei Eurosport 1 im Free-TV zu sehen, die Etappen 15 bis 21 bei Eurosport 2. Zudem ist jede Sekunde des Giro werbefrei bei Eurosport mit Joyn PLUS+ sowie über das Global Cycling Network (GCN) via GCN+ und die GCN-App zu erleben.

Kommentator Karsten Migels und Experte Bernhard Eisel führen die Zuschauer:innen am Mikrofon über die 3437,6 Kilometer vom Start in Budapest bis zum Ziel in Verona. Unterstützt wird das Duo regelmäßig durch Rolf Aldag. Birgit Hasselbusch und Marc Rohde versorgen das Publikum mit Wissenswertem zu Land und Leuten sowie mit Zusammenfassungen, Updates und Highlights des Rennens.

Zum Giro d’Italia neu im Programm von Eurosport ist der "Velo Club". Moderator David Marcour begrüßt die Radsport-Fans im Anschluss an jede Etappe live aus dem Studio in München zur 30-minütigen Giro-Show. Im Zusammenspiel mit Migels, Eisel und weiteren Gästen wird der Tagesabschnitt analysiert und auf die entscheidenden Szenen eingegangen.

Darüber hinaus gibt es tägliche Analysen, Interpretationen und Bewertungen der Leistungsdaten einzelner Fahrer. Zudem sind Schalten zum hochkarätigen internationalen Experten-Team von Eurosport sowie Ausblicke auf die kommenden Tage geplant.

25 Jahre Giro bei Eurosport - McEwen neu im Experten-Team

Seit 1998 überträgt Eurosport den Giro d’Italia durchgängig - 2022 damit zum 25. Mal. Und auch im Jubiläumsjahr gewährt das namhaften pan-europäische Expertenteam von Eurosport und GCN den Radsport-Fans in aller Welt tiefe Einblicke ins Herz des Pelotons.

Neben Aldag und Eisel gehören auch Alberto Contador sowie Sir Bradley Wiggins zum Team. Der Brite begleitet die Fahrer in “Brad on Bike” die meiste Zeit direkt mit dem Motorrad und berichtet so mitten aus dem Renngeschehen. Dazu wird es vor, während und nach dem Giro neue Folgen seines Eurosport-Podcasts "The Bradley Wiggins Show" geben.

Neu im internationalen Experten-Team ist Robbie McEwen. Der Australier gewann je zwölf Etappen beim Giro und der Tour de France, wo er zusätzlich dreimal als bester Sprinter im grünen Trikot das Ziel in Paris erreichte. Das Team komplettieren Jacky Durand, Brian Holm, Sean Kelly, Karsten Kroon, Dan Lloyd, Riccardo Magrini und Bobbie Traksel.

Giro d'Italia: Wiggins und Contador tippen ihre Favoriten

"Zum ersten Mal seit Jahren gibt es keinen klar definierten Favoriten, und das macht meiner Meinung nach spannendes Fernsehen aus", sagt Eurosport-Experte Sir Bradley Wiggins, der für einen Sieg neben dem Team Ineos um den ehemaligen Giro-Sieger Richard Carapaz mit Tom Dumoulin einen weiteren Ex-Gewinner auf dem Zettel hat. Und Simon Yates hat beim Giro noch eine Rechnung offen, sagt Wiggins mit Blick auf die erste dreiwöchige Rundfahrt des Radsportjahres 2022.

Eurosport-Experte Alberto Contador, selbst zweimal beim Giro erfolgreich, sieht Carapaz, Dumoulin und Yates ebenfalls im Favoritenkreis für die Italien-Rundfahrt, hat aber auch einen weiteren Fahrer im Kopf, der das Rosa Trikot nach Verona tragen könnte: "Namen, die mir in den Sinn kommen, sind Miguel Angel Lopez, der weiß, was es heißt, beim Giro auf dem Podium zu stehen, und Richard Carapaz, der das Gefühl kennt, ihn zu gewinnen. Dann wären da noch Simon Yates, der zu Beginn der Saison einen starken Eindruck hinterlassen hat, und Tom Dumoulin, der auch weiß, wie sich der Sieg beim Giro d'Italia anfühlt."

"Der diesjährige Giro ist vom ersten Tag an sehr anspruchsvoll - es ist eine sehr interessante Strecke in diesem Jahr. Ich denke, dass wir aufgrund der anspruchsvollen Strecke in diesem Jahr eines der besten Rennen der letzten Jahre erleben werden. Die Fahrer werden ihr Bestes geben und an ihre Grenzen gehen müssen, um mit der hohen Intensität des Rennens mithalten zu können. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht."

