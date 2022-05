Dritter wurde mit fünf Sekunden Rückstand van der Poels Landsmann Tom Dumoulin (Jumbo – Visma).

Hinter dem Giro-Sieger von 2017 belegten Matteo Sobrero (BikeExchange – Jayco / + 0:13) und der Brite Ben Tulett (Ineos Grenadiers / + 0:13) die Plätze vier und fünf.

Ad

Als bester Deutscher fuhr Lennard Kämna (Bora – hansgrohe / + 0:17) auf den achten Rang. Er hatte zwischenzeitlich auf dem Hot Seat des Zeitschnellsten gesessen.

Giro d'Italia Highlights vom Zeitfahrrausch: Yates düpiert die Spezialisten VOR EINER STUNDE

Buchmann stürzt nach halber Distanz

Kämnas Teamkollege Emanuel Buchmann war etwa zur Rennmitte gestürzt und verlor daher 57 Sekunden im Kampf um den Giro-Sieg auf den Zeitfahrschnellsten Yates.

"Mir ist in einer Kurvenkombination das Vorderrad weggerutscht. Vielleicht sind wir mit zu hohem Reifendruck gefahren. Aber ich war schnell wieder auf dem Rad und fühle mich nicht schlecht", erklärte Buchmann im Ziel.

Highlights vom Zeitfahrrausch: Yates düpiert die Spezialisten

Den ersten Richtwert hatte schon sehr früh der Brite Alex Dowsett (Israel – Premier Tech) in 12:23 Minuten gesetzt. Ihn verdrängte dann aber der Niederländer Jos van Emden (Jumbo – Visma) in 12:19 Minuten bevor dessen italienischer Teamkollege Edoardo Affini in 12:10 Minuten die Spitze übernahm. Affini hatte nach seinem zweiten Rang im Auftaktzeitfahren des vergangenen Jahres zu den Top-Favoriten in Budapest gezählt.

Kämna fährt zwischenzeitlich Bestzeit

Doch als Kämna ins Ziel kam, war auch er geschlagen. Der Deutsche fuhr drei Sekunden schneller als der Italiener und übernahm den begehrten 'Hot Seat' des Zeitschnellsten. Er musste zittern, als der 22-jährige Niederländer Thymen Arensman (Team DSM) ins Ziel kam. Doch der scheiterte an Kämnas Bestmarke um eine Sekunde.

Dann aber unterbot der Italienische Zeitfahrmeister Matteo Sobrero (BikeExchange - Jayco) Kämnas Zeit um 4,65 Sekunden. Doch auch er hielt sich nicht lange an der Spitze, denn Tom Dumoulin (Jumbo – Visma) flog im Trikot des Niederländischen Zeitfahrmeisters förmlich über die Strecke und blieb als erster Fahrer unter der 12-Minuten-Marke – 11:55 Minuten brauchte der Giro-Sieger von 2017.

Die Siegerzeit? Nein, denn direkt nach ihm war Simon Yates (BikeExchange – Jayco) an der Reihe und war noch einmal beeindruckende fünf Sekunden schneller. Trotzdem musste auch der Brite bis ganz zum Schluss warten, um sich seines Sieges sicher sein zu können. Denn Auftaktsieger Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix) fuhr ebenfalls beeindruckend schnell um die Kurven Budapests und war als letzter Starter am Ende nur drei Sekunden langsamer als der Sieger.

Das könnte Dich auch interessieren:Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht

Highlights der 1. Etappe: Kämna attackiert, van der Poel holt Rosa

Giro d'Italia Alle Startzeiten zum Kampf gegen die Uhr in Budapest VOR 7 STUNDEN