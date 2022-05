Thomas De Gendt hat beim 105. Giro d’Italia für den ersten Tagessieg von Lotto Soudal gesorgt. Der 35-jährige Belgier ließ über 153 Kilometer rund um Neapel im Sprint einer vierköpfigen Ausreißergruppe den Italiener. Davide Gabburo (Bardiani – CSF) und den Spanier Jorge Arcas (Movistar) hinter sich.

Juan-Pedro Lopez (Trek – Segafredo) verteidigte ein weiteres Mal das Rosa Trikot und liegt in der Gesamtwertung weiterhin 38 Sekunden vor dem Bremer Lennard Kämna (Bora – hansgrohe) sowie 58 Sekunden vor dem drittplatzierten Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty – Gobert).

Arnaud Démare (Groupama – FDJ) verteidigte das Maglia Ciclamino des besten Sprinters, Koen Bouwman (Jumbo – Visma) bleibt an der Spitze der Bergwertung, in der Kämna ebenfalls Zweiter ist, Lopez ist zudem Spitzenreiter in der Nachwuchswertung, seine Mannschaft führt auch die Teamwertung an.

