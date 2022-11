In der abgelaufenen Saison gewann er die Vuelta in Spanien, zwei Wochen später wurde er in Australien Weltmeister. #

Auf seine Premiere bei der Tour de France wartet Evenepoel noch.

Der Giro d'Italia beginnt im kommenden Jahr in der Region Abruzzen. Der Startschuss fällt am 6. Mai 2023 mit einem 18,4 km langen Einzelzeitfahren von Fossacesia nach Ortona.

