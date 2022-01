Bernal hatte bei seinem Sturz am Montag noch gravierendere Blessuren erlitten. Der Giro-Sieger war im Training mit einem Bus kollidiert. Dabei erlitt er Brüche an einem Wirbel, am rechten Oberschenkel, an der rechten Kniescheibe und an mehreren Rippen sowie eine Verletzung der Lunge.

Nach zwei Operationen befinde er sich auf dem Weg der Besserung, teilte die Universitätsklinik La Sabana mit, in der der 25-Jährige auf der Intensivstation betreut wird.

