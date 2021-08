Erst vor wenigen Wochen konnte Jakobsen auf der Tour de Wallonie seinen ersten Etappensieg seit seinem schweren Unfall einfahren.

Der Niederländer vom Team Deceuninck - Quick Step siegte am 21. Juli auf der zweiten Etappe , wenige Tage später wiederholte er seinen Erfolg auf dem finalen Teilstück. Jakobsen meinte hinterher: "Ich denke, das ist das Ende meiner Reha-Phase. Ich kann jetzt wirklich sagen: Ich bin zurück."

Fast acht Monate fehlte der 24-Jährige auf der Tour. Unter anderem mit 130 Stichen musste er im Gesicht genäht werden.

Bereits drei Monate nach seinem Unfall saß Jakobsen wieder auf dem Rad . Doch erst im April kehrte er auf die Tour zurück. In wenigen Tagen geht der Niederländer zum zweiten Mal in seiner Karriere bei der Vuelta an den Start. Jakobsen soll nach dem Wunsch von Team Deceuninck - Quick Step auf einigen Sprintetappen um Siege mitfahren. Bereits bei seinem Debüt auf der Spanien-Rundfahrt 2019 gewann er zwei Etappen.