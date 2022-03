"Der schreckliche Krieg in der Ukraine und das unfassbare Leid der Menschen, der Familien dort vor Ort, erschreckt die ganze Welt. Alle sind geschockt und auch mein Herz blutet", teilte Ullrich in einem Video bei Instagram mit.

Deshalb wolle er helfen und habe überlegt, "eins meiner historischen Räder zu versteigern und den Erlös einer Hilfsorganisation zu spenden. Ich wünsche mir von Herzen, dass bald wieder Frieden und Glück in der Ukraine einkehren."

Das gelbe Rad mit Namensplakette ist eine Sonderanfertigung und "natürlich mit Autogramm" versehen, so Ullrich: "Bitte helft durch Euer Gebot, das Leid und die Not in der Ukraine zumindest ein wenig zu lindern."

Die Auktion läuft bis zum 6. April. Der Schätzwert liegt bei 40.000 Euro, das Höchstgebot betrug Freitagnachmittag (15.00 Uhr) 18.100 Euro.

