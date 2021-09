Jan Ullrich hat Lance Armstrong und dessen einstige Teammitgliedern George Hincapie und Johan Bruyneel in einem Traininscamp auf Mallorca besucht, um gemeinsam Rad zu fahren und ist in diesem Rahmen auch in deren Video-Podcast "The Move" aufgetreten.

Sie unterhielten sich dabei aber auch eine Viertelstunde lang über Ullrichs Rückkehr ins gesunde Leben in den vergangenen Jahren und ihre gemeinsame Vergangenheit.

"Wir sind alle durch beschissene Zeiten gegangen, und alle auf unterschiedliche Art und Weise. Aber das Wichtigste ist: Wir sind hier", sagte Armstrong während seiner Sendung.

Dabei erklärte Ullrich auch, wie wichtig gute Freunde wie Armstrong gewesen seien, als der Deutsche am Abgrund stand. "Du kennst meine Geschichte, vor drei Jahren ging es mir richtig schlecht - Du hast mich besucht und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani: fast tot", so Ullrich nun.

Dann habe ich mich erholt und gute Freunde wie auch ihr zwei - Johan, Du auch - haben mich zurück ins Leben gebracht und heute bin ich wieder glücklich.

Ullrich hat neue Pläne: "Jetzt ist mein Hirn wieder klar"

Der einzige deutsche Tour de France-Sieger machte tatsächlich in seinem Podcast-Auftritt wieder einen glücklichen und entspannten Eindruck und erklärte: "Ich habe drei Jahre geschlafen und brauchte die Zeit für mich. Aber jetzt ist mein Hirn wieder klar, mein Körper ist fit. Ich habe einige Ideen und kann beim nächsten Mal mehr erzählen."

Vor drei Jahren machte Ullrich Schlagzeilen, als erschreckende Videos aus seinem Privatleben auf Mallorca an die Öffentlichkeit gelangten. Der gebürtige Rostocker war in sehr schlechter gesundheitlicher Verfassung. Einige Tage später nahm ihn die Polizei in Frankfurt am Main wegen eines Angriffs auf eine Prostituierte fest. In der Entzugsklinik bekam Ullrich dann Besuch von Armstrong - ein einschneidender Moment in der Freundschaft der einstigen Rivalen auf dem Rad.

"Ich werde nie vergessen, dass Du keinen Tag gewartet hast, als es mir schlecht ging und sofort zu mir gekommen bist", sagte Ullrich nun zu Armstrong in dessen Video-Podcast und zeigte sich rehabilitiert: "Ich habe nach all dem Scheiß vor 15 Jahren vergessen, was gut für mich ist. Radfahren ist gut und mit meinen Freunden, meinen Kindern und meiner Familie zusammen zu sein, das ist gut für mich. All das habe ich vergessen, und das war mein Problem."

Ullrich: "Alkohol und Drogen habe ich hinter mir gelassen"

Er trainiere jetzt wieder, erzählte Ullrich und Armstrong zeigte sich beeindruckt, wie leistungsstark der Deutsche inzwischen auf dem Rad wieder sei. "Als ich gefragt wurde, ob ich herkommen würde, habe ich zuerst 'nein' gesagt. Ich bin nicht in Form und habe einen Netflix-Rücken", lachte Ullrich.

"Aber dann dachte ich: Warum nicht? Selbst wenn ich nur zehn Kilometer mitfahren kann - jede Sekunde ist gut für mich. Also habe ich angefangen, wieder zu trainieren. Ich dachte, meine Zellen hätten alles vergessen. Aber Gott hat mir diesen Körper und dieses Talent gegeben. Und dann bin ich eben so: Gar nichts oder Vollgas."

Ich trainiere wieder gut und trinke nur noch Wasser. Alkohol und Drogen habe ich vor drei Jahren hinter mir gelassen und lebe jetzt sehr gesund.

