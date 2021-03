Publiziert 22/03/2021 Am 16:05 GMT | Update 22/03/2021 Am 16:29 GMT

Der Däne Andreas Kron übernahm mit dem Etappensieg auch die Führung in der Gesamtwertung.

Etappenzweiter wurde Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech) vor Remy Rochas (Cofidis). Auf Rang vier folgte dann Lennard Kämna, der auf der langen Zielgeraden als Erster den Sprint anzog, aber nicht mehr die besten Beine hatte.

Das dezimierte Hauptfeld kam mit 16 Sekunden Rückstand ins Ziel. Den Sprint der Verfolger entschied Dion Smith (Team BikeExchange) für sich und sicherte sich Platz fünf.

Radsport 26-Kilometer-Solo: Longo Borghini gewinnt Trofeo Alfredo Binda VOR EINEM TAG

Das zweite Teilstück des traditionellen Etappenrennens, das am Sonntag in Barcelona endet, ist am Dienstag ein Einzelzeitfahren über 18,5 km in Banyoles. Dort könnte der starke Zeitfahrer Kämna, der zehn Sekunden Rückstand auf Kron hat, nach der Gesamtführung greifen.

2020 war die Rundfahrt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Das könnte Dich auch interessieren: Feindliche Übernahme? Bosse von Bora und Quick-Step zoffen sich

(mit SID)

Highlights: Favoriten verzocken sich - Stuyven nutzt Gunst der Stunde

Mailand - Sanremo "Mir fehlen die Worte": Stuyven manövriert Favoriten in Sanremo aus 20/03/2021 AM 15:38