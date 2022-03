Die Führung in der Gesamtwertung der Katalonien-Rundfahrt übernahm der Norweger Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM). Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

Der Italiener Sonny Colbrelli ist nach seinem Zusammenbruch im Ziel der ersten Etappe am Montag derweil bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Dies teilte sein Team Bahrain Victorious mit. Alle in der Nacht in der Universitätsklinik von Girona durchgeführten Tests hätten keine besorgniserregenden Ergebnisse geliefert, weitere Untersuchungen sollen folgen.

Der 31 Jahre alte Paris-Roubaix-Sieger hatte nach dem Finale in Sant Feliu de Guixols das Bewusstsein verloren. Spanischen Medienberichten zufolge hatte Colbrelli einen Herzanfall erlitten, was sein Team nicht im Detail bestätigte. Bei Colbrelli soll eine Herzmassage vorgenommen worden sein.

