Noch ist nicht klar, was den Herzstillstand beim 31-Jährigen auslöste, der im schweren Bergaufsprint zum Auftakt der Rundfahrt in Sant Feliu de Guixols den zweiten Platz belegt hatte.

Alle kardiologischen Tests, die noch am Abend durchgeführt worden waren, hätten keine Gründe zu Besorgnis oder eingeschränkter Funktionen gezeigt, so der Rennstall weiter.

Etappensieger Michael Matthews wünschte seinem Konkurrenten via Instagram gute Besserung, worauf Paris-Roubaix-Sieger Colbrelli noch am späten Montagabend aus der Universitätsklinik reagierte: "Ich danke Dir so sehr - und Glückwunsch."