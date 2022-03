Wie der spanische TV-Sender "RTVE" berichtete, wurde eine Herzmassage durchgeführt, anschließend soll Colbrelli wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichteten, wurde er zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für Matthews war es der erste Etappensieg seit August 2020. Als bester Deutscher landete Anton Palzer (Ramsau/Bora-hansgrohe) auf Rang 75. Vorjahressieger Adam Yates (Großbritannien) ist nicht am Start.

Auf dem zweiten Teilstück der 101. Auflage des Etappenrennens, das am Sonntag in Barcelona endet, geht es am Dienstag ins französische Perpignan. Erwartet wird ein hektisches Finale, das von starkem Wind geprägt sein könnte.

(SID)

