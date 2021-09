47,2 Kilometer komplett abgesperrte Strecke, dazu ein traumhaftes Panorama rund um den Attersee - der Zeitfahr-Wettbewerb "ASVÖ King of the Lake" ist jedes Jahr ein Highlight im Kalender zahlreicher Hobbyradsportler und auch einiger Profis.

In 2021 wird das Rennen rund um den Attersee im Salzkammergut bereits zum elften Mal ausgetragen.

Dabei wird der "King of the Lake" beziehungsweise die "Queen of the Lake" nicht nur in der Einzelkonkurrenz ausgefahren, es gibt auch zwei Mannschaftszeitfahren. Ein Vierer-Teamzeitfahren und ein Zehner-Teamzeitfahren.

Eurosport.de bietet zum "ASVÖ King of the Lake" einen Livestream an, in dem das komplette Geschehen am Attersee verfolgt werden kann.

ASVÖ King of the Lake: Das Zeitfahr-Highlight rund um den Attersee

ASVÖ King of the Lake 2021 mit großem internationalen Starterfeld

Insgesamt werden für die Wettbewerbe am 18. September 1.400 Radsportlerinnen und Radsportler aus 26 Nationen erwartet.

Den Auftakt am Samstag macht um 13 Uhr das Zehner-Mannschaftszeitfahren. Um 13:15 Uhr gehen die Vierer-Mannschaften auf die Strecke.

Gegen 14:10 Uhr beginnt dann der Showdown im Einzelzeitfahren, indem gleich vier Titel vergeben werden. Zum einen natürlich den "King of the Lake" und die "Queen of the Lake". Zudem gibt es für die Profis eine eigene Wertung, sie fahren um den "Elite King of the Lake". Und es gibt noch eine Nachwuchswertung. Die schnellsten Nachwuchstalente kämpfen um den "U23-King of the Lake".

Zeitplan des "ASVÖ King of the Lake" 2021:

13:00 Uhr: Start Zehner-Mannschaftszeitfahren

13:15 Uhr: Start Vierer-Mannschaftszeitfahren

14:10 Uhr: Start erster Einzelstarter

17:20 Uhr: Starter letzter Einzelfahrer

18:30 Uhr: Zieleinfahrt letzter Starter

ASVÖ King of the Lake 2021 - Zehner-Mannschaftszeitfahren: Sieben Fahrer müssen durchkommen

Im Zehner-Mannschaftszeitfahren ab 13:00 Uhr sind 15 Teams am Start. Von den zehn Mitgliedern muss jedoch nicht jeder das Ziel erreichen.

Damit ein Team gewertet wird, müssen sieben Fahrer die Ziellinie in Kammer/Schörfling überqueren.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr siegte das Team RC Friedberg-Pinggau mit einer Zeit von 1:00:41,25 Stunden.

ASVÖ King of the Lake 2021 - Vierer-Mannschaftszeitfahren: Auch ein Klapprad-Team ist dabei

15 Minuten nach den Zehner-Teams wird es für die Vierer-Mannschaften ernst. Insgesamt 114 Teams haben für den "King of the Lake 2021" gemeldet.

Mit dabei ist auch das Team "Early-4-Birds". Das Besondere: Das Quartett um Capitaine de Route Berthold Balg nimmt die 47,2 Kilometer mit 20-Zoll-Singlespeed-Klapprädern in Angriff.

Auf den Sieg haben sie damit natürlich keine Chance, ambitioniert sind sie trotzdem, wie Balg bei "radsport-news.com" erklärt: "Immerhin drei Teams konnten wir damals (2019, Anm. d. Red.) hinter uns lassen. Aber die Strecke ist mit fast 290 Höhenmetern und vor allem der 13-Prozent-Steigung nach Unterach nicht so ideal für unsere Eingang-Klappis."

Vor einem Jahr entschied das Team Melasan Sport in einer Zeit von 58:15,71 Minuten für sich.

ASVÖ King of the Lake 2021 - Einzelzeitfahren: Wer wird "King of the Lake" und "Queen of the Lake"?

Der Kampf um die Titel "King of the Lake", "Queen of the Lake", "Elite King of the Lake" und "U23-King of the Lake" in der Einzelwertung beginnen dann gegen 14:10 Uhr.

Im vergangenen Jahr krönte sich der Deutsche Tobias Häckl in 58:58,99 zum "King of the Lake" und verhinderte damit den Heimsieg von Lokalmatador Felix Hermanutz.

Bei den Damen ging der Sieg ebenfalls nach Deutschland. Lisa Brömmel setzte in 1:05:43,97 Stunden die Bestmarke und triumphierte damit bereits zum zweiten Mal am Attersee.

Ganz eng war es 2020 im Duell um den "Elite King of the Lake". Wobei man eigentlich von einem Triell schreiben müsste, denn die Top drei trennten tatsächlich nur eine Sekunde. Am Ende jubelte der deutsche Profi Julian Braun mit einer Siegerzeit von 57:31,93 Minuten. Für ihn war es ebenfalls bereits der zweite Erfolg im Salzkammergut.

ASVÖ King of the Lake 2021 im Livestream auf Eurosport.de

Auch in diesem Jahr könnte es angesichts der toppräparierten Strecke wieder ein ganz spannendes Finale geben. Im Livestream auf Eurosport.de verpasst ihr nichts. Hier geht's zum Livestream:

Weitere Infos zum "ASVÖ King of the Lake 2021" gibt es auch auf der offiziellen Website www.kotl.at

