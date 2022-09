Zwar konnte das belgische Team in der vergangenen Woche, in erster Linie durch Arnaud de Lie ein paar Pünktchen für die entscheidende Dreijahreswertung einfahren, Platz 19 verteidigen und so zumindest Israel - PremierTech auf Distanz halten.

So haben die Belgier wenigstens im Rennen um die sicheren Wildcards zu den WorldTour-Rennen 2023 eine bessere Ausgangsposition.

Doch die großen Punkte wurden in Australien gesammelt – und da schnitten nahezu alle anderen Teams in der gefährdeten WorldTour-Abstiegszone wesentlich besser ab.

Weil die Punkte, die Fahrer in internationalen Wettbewerben für ihr Land sammeln, auch ihren Teams gutgeschrieben werden, war BikeExchange - Jayco der große Gewinner der Weltmeisterschaften - zumindest mit Blick auf die unteren Ränge in der Dreijahreswertung der Teams.

BikeExchange punktet in Australien

Die Australier, die etwas unerwartet in Not geraten waren, weil ihr Topfahrer Simon Yates sowohl den Giro d'Ìtalia als auch die Vuelta a Espana aufgeben musste und so kaum Punkte beitragen konnte, sammelten durch Michael Matthews (Platz 3 im Straßenrennen der Männer) sowie Matthews und Luke Durbridge (Platz 3 im Mixed Relay) sowie auch Matteo Sobrero (Platz 2 Mixed Relay mit Italien) insgesamt 750 Zähler.

Im Gegensatz zu einigen anderen Teams wie etwa Lotto Soudal, die mit De Lie auch Chancen im U23-Straßenrennen gehabt hätten, sich aber gegen eine WM-Teilnahme entschieden, setzte BikeExchange - Jayco voll auf die Welt-Titelkämpfe und lag damit letztlich goldrichtig.

"Wir haben schon vor ein paar Monaten über die WM gesprochen", sagte Teammanger Brent Copeland gegenüber "cyclingnews.com". "Wir haben dort mit Punkten kalkuliert, weil wir dachten, ein paar gute Möglichkeiten zu haben. Das hat sich wirklich ausgezahlt, wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat."

Lotto Soudal fast ohne Chance

Durch die WM-Woche hat BikeExchange - Jayco mit EF Education - EasyPost, Arkéa – Samsic und Cofidis gleich drei Teams in der Dreijahreswertung überholt, ist jetzt 15. und hat mehr als 1.200 Punkte Vorsprung auf den gefürchteten 19. Platz von Lotto Soudal - das ist rechnerisch sogar fast uneinholbar, selbst wenn Lotto Soudal nun alles gewinnen würde, was die Belgier noch bestreiten.

Die Rennen, bei denen noch Punkte vergeben werden, sind hingegen übersichtlich geworden. Kaum mehr drei Wochen verbleiben in der Saison 2022.

Auf den Plätzen 17 und 18 rangieren derzeit punktgleich Arkéa – Samsic und Cofidis. Doch auch diese beiden haben auf Lotto Soudal rund 900 Punkte Vorsprung, sodass es beinahe mit dem Teufel zugehen müsste, damit sich an den entscheidenden Positionen im Ranking noch etwas ändert.

