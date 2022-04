Am Sonntag, 24. April, steigt mit Lüttich-Bastogne-Lüttich eines der fünf Monumente des Radsports. Beim Ardennen-Klassiker wittern die Kletterspezialisten auf ihre Chance.

Es ist die 108. Ausgabe des Rennens. Insgesamt müssen die Fahrer diesmal 257,5 Kilometer durch Belgien zurücklegen.

Bekanntester deutscher Teilnehmer ist Simon Geschke, der für das Team Cofidis aber vermutlich Helferdienste verrichten wird.

Zum erlesenen Fahrerfeld gehören außerdem Weltmeister, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang und Marc Hirschi.

Lokalmatador Wout van Aert feiert am Sonntag seine Premiere bei Lüttich - Bastogne - Lüttich. Und der Belgier gilt bei der 108. Auflage des Klassikers durch die Ardennen als heißer Favorit. Aber die Konkurrenz ist stark. Unter anderem fordert Ex-Weltmeister Alejandro Valverde aus Spanien van Aert heraus.

Im vergangenen Jahr fuhr er bei allen drei Rennen in die Top 10. 2019 war er jeweils mindestens Fünfter. In der Saison 2022 jedoch wird Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) keinen der drei Ardennenklassiker bestreiten. Das bestätigte der gebürtige Berliner nun via Pressemitteilung seines Rennstalls. Die Genesung von seinen Krankheiten der vergangenen zwei Monate dauerte länger als gedacht. | Zum Bericht