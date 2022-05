Er erlitt Ende April beim Frühjahrsklassiker in Belgien einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche und eine Lungenverletzung.

Es tatsächlich bis zur Tour de France (ab 1. Juli) zu schaffen, wird ein Wettlauf mit der Zeit. "Die kommenden Untersuchungen werden über den Rest der Saison entscheiden", schrieb Alaphilippe. Er sei "super motiviert", gerade genieße er jedoch die Zeit mit seiner Familie.

Ad

Alaphilippe hatte 2018 bei der Tour das Bergtrikot gewonnen, 2019 war der Allrounder Fünfter geworden.

Giro d'Italia Van der Poel erobert das erste Rosa Trikot GESTERN AM 15:27

In den vergangenen vier Jahren hat er bei der Frankreich-Rundfahrt, die in dieser Saison in Kopenhagen startet, mindestens eine Etappe gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Déjà-vus für van der Poel und Ewan

(SID)

Highlights der 1. Etappe: Kämna attackiert, van der Poel holt Rosa

Giro d'Italia Der Giro d'Italia live im TV, im Livestream und Liveticker 05/05/2022 AM 12:05