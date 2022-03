Van der Poel sei wegen mehrerer Ausfälle und aufgrund seines fortgeschrittenen Heilungsprozesses ins Team nachgerückt. Nichtsdestotrotz gehe der Niederländer ohne große Erwartungen ins Rennen über 293 Kilometer.

Im Jänner wurde van der Poel am Knie operiert, zu diesem Zeitpunkt hatte er auch bereits mit einer Rückenverletzung zu kämpfen. Nun will er sich langsam wieder an den Renn-Alltag herantasten.

