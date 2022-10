Auf Rang vier landete die Österreicherin Christina Schweinberger (Plantur – Pura), Fünfte wurde ihre belgische Teamkollegin Sanna Cant. Wiebes feierte darüber hinaus ihren 23. Saisonsieg.

"Es ist schön, so ins Ziel zu kommen, besonders weil es das letzte Rennen für das Team DSM war. Wir hatten das Rennen die ganze Zeit unter Kontrolle. Mit Francesca (Barale) hatten wir eine Fahrerin in der Spitzengruppe. Wir mussten also nicht hinterherfahren. Das war optimal", sagte Wiebes, die in der kommenden Saison das Trikot von SD Worx tragen wird.

