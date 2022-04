Der 26-Jährige war auf der fünften Etappe der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt und über eine Leitplanke geschleudert worden.

Ihm wurden danach unter anderem Stents in seine Halsschlagadern eingesetzt. Darüber hinaus hatte sich Vader das Schlüsselbein, mehrere Wirbel und das Schulterblatt gebrochen.

Ad

"Zwei Wochen ist es her, dass Milan Vader im Baskenland schwer gestürzt ist. Dank der guten Betreuung durch das medizinische Personal schreitet seine Genesung stetig voran. Nächste Woche wird Milan für die nächsten Schritte in seinem Prozess in die Niederlande kommen", schrieb Jumbo-Visma auf Twitter.

Tour of the Alps López gewinnt einzige Bergankunft - Bardet in Schlagdistanz VOR 21 STUNDEN

Wie lange Vaders Verletzungspause andauern wird, ließ das niederländische Team in seiner Stellungnahme noch offen.

Das könnte Dich auch interessieren: López gewinnt einzige Bergankunft - Bardet in Schlagdistanz

Tränen wegen Platz zwei: Pinot zeigt Emotionen nach Finale

Wallonischer Pfeil Superstars geschlagen: Belgischer Heimsieg beim Klassiker 20/04/2022 AM 14:21