Publiziert 08/06/2021 Am 15:52 GMT

Im Ziel lag López 2:26 Minuten vor seinem kolumbianischen Landsmann Óscar Rodríguez (Astana - Premier Tech). Rang drei am “Riesen der Provence“ ging an seinen spanischen Teamkollegen Enric Mas (+2:33). Drei Minuten hinter Lopez erreichten der Australier Ben O'Connor (AG2R Citroën) und der Spanier Cristian Rodríguez (Total Direct Energie) zeitgleich das Ziel in knapp 1.900 Metern Höhe.

Bester heimischer Fahrer war Kenny Elissonde (Trek - Segafredo), der mit 4:02 Minuten Rückstand Rang sieben belegte, gefolgt von seinem luxemburgischen Teamkollegen Michel Ries (+4:45) und dem Briten Simon Carr (EF Education - Nippo / +5:41). Der Österreicher Sebastian Schönberger (B&B Hotels) beendete das zweimal über den Ventoux führende Rennen mit 14:03 Minuten Rückstand auf Platz 30.

Österreich Rundfahrt Österreich-Rundfahrt abgesagt - Neustart für 2022 angepeilt VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Tour-Generalprobe: Pogacar fährt bei Heimspiel mit

(Radsport-News.com)

Ausraster nach Sturz: Costa schmeißt sein Fahrrad weg

Critérium du Dauphiné Portes Sternstunde bei der Dauphiné: "Wie ein Tour-Sieg" VOR EINEM TAG