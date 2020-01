"Ich bin überwältigt von der Unterstützung, die mir so viele Leute daheim und in der ganzen Welt, speziell aus der des Radsports, haben zukommen lassen", schrieb der Profi des NTT-Teams in einer Stellungnahme auf Facebook.

Der Südafrikaner war am Freitag bei einer Trainingsausfahrt in eine Auseinandersetzung mit Park-Rangern des in der Nähe von Kapstadt gelegenen Nationalparks geraten, da er angeblich keine Genehmigung zur Durchquerung des Gebiets hatte. Nach Angaben von Augenzeugen sei Dlamini nach einer hitzigen Diskussion von einem Ranger der linke Oberarm so weit auf seinem Rücken gedreht worden, bis dieser brach.

Ein zufällig vorbeikommender Amateurfahrer filmte die Szenen, die für scharfe Kritik am Verhalten der Ranger sorgten.

So kurz nach der Operation, die in Kapstadt im dortigen False Bay Krankenhaus vorgenommen worden war, sei es noch nicht möglich zu sagen, “wann ich wieder zurück auf meinem Rad sein werde“, schrieb Dlamini.

" Im Moment muss ich im Krankenhaus fachkundig betreut werden und mich körperlich fit halten oder mich zu Hause erholen, bis ich gesund genug bin, um meine Aussage bei der Polizei zu machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann das sein wird, aber derzeit komme ich noch nicht mit dem klar, was passiert ist. "

