Der 35-Jährige, der beim olympischen Straßenrennen starten sollte, war am vergangenen Samstag nach einem positiven Covid-Test in ein Quarantäne-Hotel in Tokio gebracht worden. Zuvor hatte er an der Tour de France teilgenommen.

Den Trip nach Japan bezeichnete Geschke angesichts der Umstände als "sinnloseste Reise" der Karriere: "Ich bin super aufgeregt, die Quarantäne zu verlassen und nach Hause zu fliegen."

