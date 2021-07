Für den Syrer Ahmad Badreddin Wais ging am vergangenen Mittwoch gegen 08:10 Uhr ein Traum in Erfüllung, als er völlig erschöpft über die Ziellinie des 44km langen Einzelzeitfahrens fuhr und damit sein erstes olympisches Rennen beendete. Der gebürtige Syrer begann im Alter von 14 Jahren mit dem Radfahren, musste jedoch im Jahre 2013 sein Heimatland aufgrund des Krieges verlassen.

Er durchquerte auf seiner Reise die Schweiz, verliebte sich in die Seen und Berge und entschied sich zu bleiben. Dort war es auch möglich, das sportliche und mentale Training wieder aufzunehmen und Wettkämpfe zu bestreiten. In den Jahren 2017 bis 2020 nahm er an den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften teil und erarbeite sich so eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Mit seiner Geschichte inspiriert Badreddin Wais unzählige Menschen und zeigt, dass jeder seine Träume erreichen kann.

