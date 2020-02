Ein Schlüssel zum Erfolg war Stuyvens Fahrweise auf den letzten 20 Kilometern.

An der Mauer von Geraardsbergen sorgte er mit seiner Tempoverschärfung für die entscheidende Selektion und danach fand der 27-Jährige die richtige Mischung zwischen Tempo hochhalten, so dass von hinten niemand mehr aufschließen konnte, und dosiert fahren, um nicht entkräftet in Ninove anzukommen.

Video - Die Entscheidung: Stuyven schlägt Lampaert im Zielsprint 01:40

Auch von möglichen taktischen Spielchen seiner Konkurrenten ließ er sich nicht beirren.

" Nach der Muur hat Kragh Andersen nicht mehr viel gemacht und ich wusste nicht, ob er nicht mehr konnte oder den sterbenden Schwan spielte. Ich wollte auf jeden Fall nicht die Hauptlast der Arbeit tragen. "

Auch dem Druck, dass ihm sein Kontrahent Lampaert in der Endphase des Rennens noch "Du bist der Schnellste" zurief, hielt Stuyven im Finale souverän Stand und fuhr seinen ersten Saisonsieg ein, auch wenn er zugab. "Ich selbst war mir nicht zu 100 Prozent sicher, dass ich Yves im Sprint besiegen würde."

