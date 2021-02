Vierter im Zielsprint einer 30-köpfigen Spitzengruppe wurde der in Freiburg lebende Australier Heinrich Haussler (Bahrain Victorious).

Politt fasste das Rennen wie folgt zusammen: "Das Finale war ziemlich schwer. Am Ende waren immer noch viele schnelle Fahrer mit dabei und die letzten Kilometer waren wirklich hektisch. Aber ich muss sagen, das Team hat einen ausgezeichneten Job gemacht. Es gab ein paar Probleme am Molenberg, wo keiner vorne war um die Nachführarbeit zu übernehmen. Aber am Ende haben alle eine wirklich tolle Leistung hingelegt und ich bin mit meiner Top-10 Platzierung sehr zufrieden."