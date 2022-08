Vier Alpenpässe, 227 Kilometer, über 5500 Höhenmeter und über 4000 Teilnehmer: Der Ötztaler Radmarathon gilt als der anspruchsvollste Radmarathon in den Alpen. In diesem Jahr wird der Klassiker zum 41. Mal ausgetragen.

Das Starterfeld für den 41. Ötztaler Radmarathons, dem Klassiker in den Alpen, steht fest! Wenn am kommenden Sonntag die rund 4.000 TeilnehmerInnen aus über 30 Nationen in Sölden starten, scheint es bei den Damen und Herren zwei ganz große Favoriten zu geben: die Vorjahressieger Johnny Hoogerland und Christina Rausch.

Neben den zahlreichen ambitionierten Hobbyradsportlern und einigen Ex-Siegern stellen sich auch ehemalige Sportler, wie die Skisprung-Legenden Andi Goldberger und Martin Koch, der ultimativen Herausforderung.

Ötztaler 2021 - die Highlights des Klassikers

Eurosport.de begleitet das Rennen vom Start bis zum letzten Fahrer. Der Ticker zum 41. Ötztaler Radmarathon:

Öztaler Radmarathon 2022 live im Ticker:

28. August, 05:00: Herzlich willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de zum Ötztaler Radmarathon 2022. Am Sonntag, 28. August, fällt um 6:30 Uhr in Sölden der Startschuss. Martin Rosenender tickert für euch das komplette Rennen. Viel Spaß! Das komplette Rennen gibt es auch ab 6:30 Uhr im Livestream zu sehen.

27. August, 18:00: Um 18:30 Uhr beginnt die Livesendung zum Fahrerbriefing für den 41. Ötztaler Radmarathon - live aus Sölden, Die Veranstalter bringen die letzten Informationen zur Strecke, die Wetterprognose und vieles mehr. Um 18:30 Uhr beginnt die Livesendung zum Fahrerbriefing für den 41. Ötztaler Radmarathon - live aus Sölden, Die Veranstalter bringen die letzten Informationen zur Strecke, die Wetterprognose und vieles mehr. Direkt zum Livestream ...

