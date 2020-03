Bei der deutschen Mannschaft Bora-hansgrohe des Gesamtführenden Maximilian Schachmann hatte zuvor ein Corona-Verdachtsfall vorgelegen.

Der Mitarbeiter, bei dem es in der Nacht Erkältungsanzeichen gegeben habe, wurde nach Teamangaben als Vorsichtsmaßnahme isoliert. Letztlich wurden keine typischen Covid-19-Symptome festgestellt.

"Es ist eine logische Entscheidung"

Der Berliner ging somit am Freitagmittag als Führender nach der fünften Etappe in den Abschnitt nach Abt. In der Gesamtwertung lag Schachmann 58 Sekunden vor dem Dänen Sören Kragh Andersen (Sunweb). Spätestens nach dem Samstags-Teilstück nach La Colmiane und vor dem traditionellen Schlussabschnitt in Nizza dürfte auch der Profi-Radsport jedoch erst einmal komplett stoppen.

"Es ist eine logische Entscheidung angesichts der zu erwartenden Zuschauer bei der letzten Etappe", sagte Renndirektor Christian Prud'homme. Das "Rennen zur Sonne" war ohnehin nur unter ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen gestartet worden.

Flandern reagiert mit Absagen

Nach der längst bekannten Absage von Mailand-Sanremo (21. März) hatte die belgische Region Flandern am Donnerstag alle im März geplanten Sportveranstaltungen vor Publikum abgesagt, darunter das Traditionsrennen Gent-Wevelgem.

Auch die Austragung der großen Klassiker Flandern-Rundfahrt (5. April) und Paris-Roubaix (12. April) erscheint aktuell undenkbar.