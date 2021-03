Publiziert 13/03/2021 Am 13:58 GMT | Update 13/03/2021 Am 14:37 GMT

Roglic holte damit seinen dritten Tagessieg und baute seinen Vorsprung im Gesamtklassement weiter aus.

Der 24-jährige Mäder gehörte zur 13-köpfigen Ausreißergruppe des Tages und sah bereits wie der Etappensieger aus, ehe Roglic noch den Turbo zündete und an Mäder vorbeisprintete, der mit zwei Sekunden Rückstand Zweiter wurde.

Nach einer erneut beeindruckenden Leistung wurde Schachmann fünf Sekunden hinter Roglic Dritter, nachdem er im Finale des 16 Kilometer langen Schlussanstiegs gemeinsam mit dem Träger des Gelben Trikots in die Offensive gegangen war. Erst beim letzten Antritt des Vuelta-Siegers musste der Titelverteidiger passen und sich mit Rang drei begnügen.

Paris - Nizza Demonstration der Stärke: Roglic verteidigt Gelb mit Etappensieg GESTERN AM 13:10

Auf den weiteren Plätzen landeten der Australier Lucas Hamilton (BikeExchange / +0:08), der Russe Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech / +0:10) sowie zeitgleich der Belgier Tiesj Benoot vom deutschen Team DSM.

Primoz Roglic führt klar vor der Schlussetappe

Vor der morgigen Schlussetappe liegt Roglic im Gesamtklassement nun 52 Sekunden vor Schachmann. Vlasov (+1:11) tauschte mit seinem spanischen Teamkollegen Ion Izagirre (+1:15) die Plätze und ist neuer Dritter. Mäder machte 16 Positionen gut und ist mit 2:24 Minuten Rückstand Elfter.

Das Rennen kann wie im Vorjahr nicht wie geplant beendet werden. Die Wiedereinführung eines lokalen Corona-Lockdowns macht die traditionelle Zielankunft an der berühmten Promenade des Anglais in Nizza unmöglich. Deshalb endet die Fernfahrt in der rund 40 km nördlich gelegenen Stadt Levens, die außerhalb der regionalen Quarantänezone liegt.

Das könnte Dich auch interessieren: Paris - Nizza: Finale auf der Promenade des Anglais fällt flach

(mit SID)

Drama auf den letzten Metern: So sicherte sich Roglic die 7. Etappe

Radsport Dopingprozess: Ehemaliger Sky-Arzt Freeman schuldig gesprochen GESTERN AM 11:42