Auftaktsieger Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) wurde Fünfter. Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) rollte kurz dahinter im Peloton über die Ziellinie.

Der Australier Matthews übernahm dank der Zeitbonifikation mit seinem dritten Platz die Führung in der Gesamtwertung, je vier Sekunden vor Ex-Weltmeister Pedersen aus Dänemark und Bennett.

Die zweite Etappe der 79. Auflage des "Rennens zur Sonne" wurde von vielen Stürzen und etlichen Attacken auf der Windkante geprägt, schon früh deutete sich an, dass die Entscheidung in einem Massensprint herbeigeführt werden würde. In diesem positionierte sich Ackermann, der bei Bennetts Triumph am Vortag bereits zu früh im Wind stand, unglücklich. Degenkolb und Bauhaus fehlte das Tempo.

Am Dienstag bestreitet das Feld ein Einzelzeitfahren über 14,5 Kilometer.

