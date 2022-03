Schon auf der 1. Etappe des Rennens hatte Jumbo einen Dreifachsieg eingefahren.

Europameister Stefan Küng aus der Schweiz belegte auf dem Kurs von Domérat nach Montluçon den vierten Rang, zehn Sekunden hinter dem Sieger.

Ad

Bester Deutscher war John Degenkolb als 48. (+1:13).

Paris - Nizza Highlights der 1. Etappe: Jumbo-Visma "verprügelt" das Peloton 06/03/2022 AM 22:04

Auch in der Gesamtwertung führt weiter ein Jumbo-Trio, allerdings mit neuer Reihenfolge: Van Aert liegt zehn Sekunden vor Roglic und 28 vor Laporte. Einen großen Sprung auf Platz vier machte der Australier Simon Yates (+0:49).

Maximilian Schachmann musste die Titelverteidigung bei der Fernfahrt Paris-Nizza endgültig abschreiben. Der deutsche Meister vom Team Bora-hansgrohe trat zum Einzelzeitfahren am Mittwoch nicht mehr an. Schachmann hatte schon nach der dritten Etappe am Dienstag über Unwohlsein geklagt und will sich nun auskurieren. Schachmann hatte Paris-Nizza 2020 und 2021 gewonnen.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren: Titelverteidiger Schachmann muss vor 4. Etappe aufgeben

Olympiasiegerin Kiesenhofer: Von der Außenseiterin zur Goldsensation

Paris - Nizza Dreifachsieg! Jumbo-Visma schockt die Konkurrenz zum Auftakt 06/03/2022 AM 16:02