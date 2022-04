Radsport

Paris-Roubaix - Defekt sorgt für gefährliche Situation auf dem Kopfsteinpflaster: "Junge, Junge, Junge!"

Bitterer Moment für den Belgier Jens Reynders (Sport Vlanderen-Baloise): In Führung liegend muss er wegen eines Defekts mitten auf einem Kopfsteinpflaster-Abschnitt anhalten. Ein Begleitmotorrad kommt ihm zur Hilfe. Doch dann wird es gefährlich, denn Reynders steht nicht ganz am Straßenrand und so rauscht die Verfolgergruppe mit hohem Tempo ganz knapp an ihm vorbei. Zum Glück geht alles gut.

00:01:16, vor einer Stunde