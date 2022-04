Radsport

Paris-Roubaix - Mathieu van der Poel fährt beim Klassiker nur auf Rang neun: "Ein komisches Rennen"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ging als Topfavorit in den Klassiker Paris-Roubaix. Am Ende wurde der Niederländer nur Neunter. Bereits in der Anfangsphase geriet er zusammen mit anderen Favoriten bei einer Windkanten-Situation ins Hintertreffen. Doch er kämpfte sich wieder ran, doch im Finale fehlten ihm laut eigener Aussage "die Beine, um zu gewinnen". Das komplette Interview.

