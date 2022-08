Etwas später fügte die Equipe auf Twitter hinzu: “Wir haben die Bestätigung erhalten, dass alle heute durchgeführten Tests mit den Fahrern negativ ausgefallen sind. Also keine positiven Fälle bei unseren Fahrern.“

Für den Zweitdivisionär waren bei der WorldTour-Rundfahrt der Österreicher Tobias Bayer, Stefano Oldani, Senne Leysen, Sjoerd Bax, Fabio van den Bossche, David van der Poel und Jakub Mareczko, in dessen Geburtsort Jaroslaw am Montag ein Zwischensprint stattfand, am Start.

