Max Kanter (Cottbus/Movistar) erreichte das Ziel in Lublin auf Rang sechs.

In Polen sind neben Bauhaus und Kanter sieben weitere deutsche Radprofis dabei, darunter auch Pascal Ackermann (Kandel/UAE Team Emirates) und Nikias Arndt (Buchholz/DSM).

Am Sonntag wartet auf der zweiten Etappe von Chelm nach Zamosc erneut eine Chance auf die Sprinter, die Rundfahrt endet am kommenden Freitag in Krakau.

